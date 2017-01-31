Киев официально стал хозяином Евровидения-2017

Киеву официально передали символический ключ от песенного конкурса Евровидение. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил советник мера в Киевском городском совете Дмитрий Белоцерковец.

"Киеву официально передали "эстафету ключей" на право проведения Евровидения-2017. Мэр Киева принял ключи от президента городского совета Стокгольма, который проводил Евровидение в 2016 году", - написал Белоцерковец.

Кроме того, состоялась и жеребьевка. Стало известно, какие страны будут представлены в первом, а какие – во втором полуфинале Евровидения-2017. Стоит отметить, что Украина, как победитель прошлого года, и "большая пятерка" стран-учредительниц конкурса (Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия) проходят в финал автоматически.

Ранее Украина презентовала логотип и слоган Евровидения-2017.