Две трети читателей УНИАН против отмены праздника 9 мая – опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на сайте УНИАН.

Так, 65% читателей ответили, что отрицательно относятся к идее отмены праздника 9 мая в Украине, потому что эта дата для многих действительно важна.

При этом 17% убеждены, что давно уже надо было отменить это праздник советских времен.

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Еще 15% считают, что эта идея является неплохой, тем более, что в Украине с 2015 года отмечают 8 мая День памяти и примирения, который в западных странах является основной памятной датой, связанной с окончанием Второй мировой войны.

В то же время 2% читателей ответили, что их больше беспокоит судьба 8 марта, которое согласно предложенных изменений также хотят отменить.

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1% опрошенных отметили, что им все равно, что будет с этими датами, ведь сейчас есть вещи намного важнее.

В целом в опросе приняли участие 23 тысячи 670 человек.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в Украине разработан новый проект закона "О государственных праздниках в Украине", который, в частности, предусматривает отмену 9 мая и 8 марта как государственных праздников и, соответственно, выходных дней.