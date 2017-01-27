В Днепре открылась фотовыставка итальянского фотографа, посвященная жертвам Холокоста

Об этом пишет Радио Свобода.

В экспозиции представлены несколько десятков масштабных, двухметровых портретов людей, которые были узниками немецких концлагерей и пострадали от Холокоста.

Как рассказал автор, на протяжении года он встречался бывшими узниками концлагерей, которые выжили и сейчас живут в Германии, России, Украине, Израиле, США. Результатом этих встреч стало создание 200 портретов людей и запись видеоинтервью с ними.

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В частности, среди них 60 портретов евреев, которые выжили во время Холокоста и сейчас живут в Украине, в том числе киевлянина Александра Склянского. От судьбы тех, кто погиб в Бабьем Яру в 1941 году, его спасла украинская семья – Евгения и Виктор Бобовики, которым он благодарит всю жизнь.

«Это уникальная коллекция историй человеческой судьбы. За каждой фотографией – целая жизнь. Мы не должны об этом забывать», – сказал автор Луиджи Тоскано.

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На открытие выставки в Днепре пришли представители различных национальных общин города и конфессий, ученые, волонтеры, участники АТО, евреи – потомки тех, кто пережили Холокост. Они отмечали, что такие мероприятия способствуют консолидации украинского общества. В рамках выставки Луиджи Тоскано планирует прочитать лекцию.

После демонстрации в Украине выставку планируют показать в США. Презентация проекта сперва состоялась в Германии, в окнах старой пожарной башни в Маннгайме. Осенью прошлого года она состоялась и в Киеве, в Бабьем Яру.

В годы Холокоста в Днепре от рук нацистов погибло более 11 тысяч евреев. Их расстреливали в Червоноповстанській балке, которую называют местным «Бабьим Яром».