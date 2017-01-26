"Блокада Л/ДНР": прокуратура открыла дело по факту блокирования железной дороги на Луганщине

Об этом заявила спикер прокуратуры Луганской области Анна Зыкова, сообщает 112.ua.

По ее словам, "на 41 км перегона пребывают около 55 человек в камуфлированной одежде, среди которых народные депутаты Семенченко, Костенко, Пастух, Парасюк".

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Они разместили на железнодорожном пути 3 деревянных "ежа" и блокировали грузы, которые перемещались на неподконтрольную украинской власти территорию.

"Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 279 УК, это блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта. Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, ветераны АТО планируют заблокировать еще одно железнодорожное направление в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса.

Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, перекрыли дорогу Луганск - Попасная.