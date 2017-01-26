Блокада оккупированного Донбасса: ветераны АТО хотят заблокировать еще одно ж/д направление

Об этом заявил народный депутат Украины Владимир Парасюк, передает 112 Украина.

По словам нардепа, на место блокады железной дороги Луганск – Попасная еще съезжаются ветераны АТО, будут заблокированы все железнодорожные пути на оккупированную территорию, создаются мобильные штабы. Прогнозируется, что акция будет долгосрочной.

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"Мы сейчас будем ехать, куда, пока вам не будем говорить, но на другую, как бы, "ветвь", будем смотреть, как там можно будет организовать блокаду, чтобы это сделать эффективно. Надо людям и где обогреваться, надо найти место для ночлега", - говорит Парасюк.

Народный депутат также заявил, что не считает блокаду оккупированных территорий незаконной и отметил, что блокирование будет продолжаться, пока власть не прекратит заниматься торговлей с террористами и Россией.

Как сообщал УНИАН, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, перекрыли дорогу Луганск - Попасная.