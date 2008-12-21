В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Автономной Республике Крым на понедельник, 22 декабря, объявлено штормовое предупреждение.

Главное управление Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Крыму предупреждает о значительном ухудшении погодных условий в автономии, сообщили УНИАН в пресс-службе управления.

По данным Крымского гидрометеоцентра МЧС, в течение суток 22 декабря на территории АР Крым ожидаются местами сильные ливни, налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Кроме того, ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.

«Такие погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на линиях электропередач, связи, коммунальных сетях, автодорогах и в частном секторе», - говорится в сообщении МЧС.

Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и своевременной ликвидации их возможных последствий крымский Главк МЧС направил информацию о штормовом предупреждении председателям районных и городских государственных администраций, руководителям аварийных и коммунальных служб региона. «Им, в соответствии с компетенцией, предложено обеспечить готовность и своевременное привлечение техники для поддержания дорог в надлежащем состоянии, предложено обеспечить своевременное применение противогололедных материалов для посыпки дорог, улиц и тротуаров», - отмечают в крымском управлении МЧС.

Из-за ухудшения метеоусловий спасатели советует водителям автотранспорта по возможности воздерживаться от поездок «при заснеженности дорог и гололеда». «В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «01», - добавили в МЧС.