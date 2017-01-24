Протесты владельцев автомобилей с иностранной регистрацией переместились под Кабмин

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 50 человек.

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Водители с автомобилями собрались на площади перед зданием. Акция проходит спокойно. Движение по улице Грушевского происходит в обычном режиме.

Участники акции попытались привлечь к себе внимание, одновременно сигналя своими авто.

Как сообщал УНИАН, на въездах в Киев около 200 человек принимают участие в акции по урегулированию транзита автомобилей с иностранной регистрацией, движение транспорта было затруднено.

По данным полиции, около 200 человек и несколько десятков автомобилей находились на въездах в столицу по Бориспольскому шоссе, Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах. На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разложили костры.

Участники акции требуют принять изменения к Таможенному кодексу об урегулировании транзита, временного ввоза транспортных средств личного пользования, которым предусмотрено смягчение условий передвижения на автомобилях с иностранной регистрацией.