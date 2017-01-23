НАБУ проверяет кандидатов в Верховный суд на причастность к коррупции

Как сообщается на сайте НАБУ, первые выводы уже предоставлены Общественному совету добропорядочности.

"Информационно-аналитическая работа со стороны НАБУ сводится к оценке коррупционных рисков. Обмен информацией происходит исключительно в рамках законодательства и призван помочь Высшей квалификационной комиссии судей обеспечить Верховный суд специалистами без коррупционного прошлого", - заявили в антикоррупционном ведомстве.

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Как напомнили в НАБУ, 30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и закона «О судоустройстве и статусе судей» в Украине стартовала судебная реформа.

Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

Конкурс на занятие 120 вакантных должностей в кассационных судах ВСУ (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском) Высшая квалификационная комиссия судей объявила 7 ноября 2016 года. К участию в конкурсе допущены 653 кандидата.