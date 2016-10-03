Верховный суд просит КСУ признать неконституционным закон о статусе судей, в Минюсте это назвали попыткой срыва реформы

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение единогласно проголосовал 21 член пленума.

Председатель ВСУ Ярослав Романюк в своем докладе отметил, что пленум видит неконституционными нормы относительно ликвидации специализированных судов и Верховного суда и создания нового, также прохождения конкурса судьями для занятия судейских должностей в обновленном Верховном суде.

Кроме того, он заявил, что неконституционным является обязательство судей, которые назначены на испытательный пятилетний срок, проходить конкурс на должность судьи.

По словам Романюка, заключительные и переходные положения вышеупомянутого закона ставят в неравные условия судей относительно их пенсионного обеспечения.

Председатель ВСУ заявил, что при создании нового суда речь идет о реорганизации Верховного суда, а не о создании новой судебной инстанции, а поэтому объявление конкурса на должности в таком суде является неконституционным. По его мнению, речь может идти только о квалификационной оценке судей.

При этом он напомнил, что ликвидировать и создавать суды - это компетенция президента, а не Верховной Рады.

В целом же Романюк считает, что положения, которые пленум обжаловал в КСУ, приняты парламентом для того, чтобы уволить всех судей, руководствуясь «революционной целесообразностью».

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«Это скрытая форма для того, чтобы уволить всех судей», - подчеркнул он.

Заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов назвал обращение Верховного суда в Конституционный суд о неконституционности положений закона о судоустройстве и статусе судей попыткой сорвать судебную реформу.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Итак, теперь официально - Верховный суд Украины будет обжаловать в Конституционном суде конституционность судебной реформы», - констатировал он.

«Как юрист я могу подискутировать об аргументированности правовой позиции коллег из ВСУ, когда она будет опубликована. Но как гражданин, я уже сейчас могу сказать - это попытка сорвать судебную реформу со стороны тех, кто не готов обнародовать свои доходы и доказать в открытом конкурсе свое право совершать правосудие», - добавил Петухов.

По его словам, «мы знали, что судебная реформа вызовет много сопротивления, и были готовы к этому, а потому будем защищать ее и в Конституционном суде».