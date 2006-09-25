Украина ”в основном” готова ко вступлению в ВТО

Пройдя длинный подготовительный путь, Украина сейчас в основном готова к вступлению во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня в Одессе заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ, принявший участие в семинаре «Вступление Украины в ВТО: перспективы для малого и среднего бизнеса».

При этом В.ПЯТНИЦКИЙ отметил, что «чем больше страна будет затягивать процесс вступления в ВТО, тем выше будет его цена».

По словам замминистра, «в Верховную Раду подан пакет, в котором 21 проект законов, которые необходимо принять для вступления в ВТО. Чем больше времени уйдет до утверждения этих документов, тем больше вероятность появления законодательных и подзаконных актов, противоречащих требованиям ВТО». Для нейтрализации действия этих документов придется принимать новые.

«Через несколько недель это может уже быть не 21 закон, а 30, 40», - подчеркнул В.ПЯТНИЦКИЙ. Он добавил, что сроки вступления в ВТО зависят только от Киева, поскольку переговорный процесс завершен.

В.ПЯТНИЦКИЙ напомнил, что Всемирная торговая организация – это постоянно развивающаяся система правил мировой экономики, поэтому «нельзя сказать, что какая-либо страна постоянно полностью соответствует этим правилам».

Заместитель министра подытожил, что украинская экономика вступила в новую фазу, когда может «играть по общим правилам» и признаётся как равноценный игрок международными партнерами.

Комментируя прогнозы о том, что после вступления государства в ВТО часть предприятий не выдержат конкуренции, В.ПЯТНИЦКИЙ назвал такую перспективу «естественным процессом развития любой экономики», когда выживает сильнейший.

В.ПЯТНИЦКИЙ выразил мнение, что малый и средний бизнес готов к вступлению в ВТО и «к любым испытаниям». Он предположил, что предприятия этого сектора должны объединяться в ассоциации, поскольку в одиночку выстоять труднее.