Пограничники прокомментировали приостановку строительства "Стены" на границе с Россией в Харьковской области

Об этом сказал помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает ЛІГА.net.

"Эта информация не соответствует действительности. На самом деле, проект реализуется. Он реализовался и в 2016 году, и будет продолжен в 2017 году", - сказал он.

По словам Слободяна, в 2016 году на проект стена из бюджета было выделено 200 млн грн. Проводились работы в Луганской и Харьковской областях. "На 2017 год бюджет подписан. На реализацию этого проекта выделено 200 млн грн", - сказал он.

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Помощник главы Госпогранслужбы отметил, что, как только погодные условия позволят, работы по проекту будут продолжены. Сейчас, в настоящих условиях, их эффективность, по его словам, практически равна нулю.

Ранее председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная заявила, что из-за отсутствия финансирования приостановлена реализация проекта "Стена" (сейчас проект переименован в "Европейский вал") на границе с Россией.