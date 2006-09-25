В Крыму объявлено штормовое предупреждение

На Крым надвигается штормовой ветер, предупреждает Главное управление МЧС Украины в автономии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Главного управления МЧС, сегодня и завтра (25 и 26 сентября) на всей территории полуострова ожидаются сильные ливни, грозы и град. Непогода будет сопровождаться шквальным, преимущественно северо-восточным, ветром со скоростью до 15-20 метров в секунду.

Крымские спасатели настоятельно советуют жителям и гостям автономии при возникновении аварийной ситуации немедленно сообщать в соответствующую службу.