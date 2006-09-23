Мусульмане отмечают наступление рамадана

Миллионы жителей стран исламского мира отмечают сегодня наступление рамадана - священного месяца поста. В течение 30 дней правоверным запрещается в дневное время суток есть, пить и курить, и лишь с заходом солнца, "когда белую нить невозможно отличить от черной", наступает время "ифтара" (приема пищи).

В разные исламские государства рамадан приходит не одновременно: богословы каждой из стран определяют, когда наступает месяц поста, поэтому в некоторых из них он начнется только в воскресенье.

Весь предстоящий месяц мусульмане будут проводить в молитвах и за чтением Корана. В это время состоятельные люди будут раздавать милостыню малоимущим, а во всех без исключения странах благотворительные общества обеспечат питанием тех, кто не в состоянии купить еду для себя и своих близких. Не соблюдать пост Коран позволяет маленьким детям, беременным, больным и людям, от исполнения служебных обязанностей которых зависит жизнь других, например, пилотам самолетов.

По традиции, рамадан - это месяц молитв, всепрощения и обращений к Всевышнему. Раньше в период поста затихали войны, люди шли друг к другу с миром и получали его. Однако в последние годы что-то кардинально изменилось.

В раздираемом войной Ираке во время рамадана активность боевиков возрастает. Экстремисты пользуются тем, что верующие приходят в мечети, и используют массовое скопление людей для осуществления страшных по своим последствиям терактов.

Наверное, поэтому спикер иракского парламента Махмуд аль-МАШХАДАНИ обратился в канун рамадана к лидерам суннитов и шиитов страны с призывом прекратить насилие и искать компромиссы в мирном урегулировании разногласий, отмечает ИТАР-ТАСС.