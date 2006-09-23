Чернигов празднует День города

Сегодня в Чернигове празднуют День города.

Как передает корреспондент УНИАН, в городе одновременно проводится несколько мероприятий: проходит выставка экспонатов на военную тематику из музеев общеобразовательных школ города; экспонируется Генеральный план развития Чернигова; развернута выставка-ярмарка «Черниговская осень», где свою продукцию представили 30 лучших производителей города и региона.

Как сообщили в отделе связей с общественностью Черниговского городского совета, среди почетных гостей, которые прибыли на празднование Дня города, – представители Польши и Болгарии, России и Беларуси, а также делегации из Киева, Сум, Славутича, Нежина. В составе делегации Черниговского землячества в Киеве - народный депутат Владимир ТКАЧЕНКО и Герой Украины Левко ЛУКЬЯНЕНКО.

На Красной площади начался концерт, посвященный Дню города и 30-летию пивного производства в Чернигове. Завершится празднование фейерверком.