Экономика России еще не вошла в стадию рецессии, заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин на брифинге в понедельник

"В России еще нет рецессии", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать высказывание замглавы Минэкономразвития Андрея Клепача о начавшейся в России рецессии.

"В рамках того прогноза, который мы сейчас готовим, по нему мы завершаем работу, мы уже, чтобы смягчить прохождение наиболее сложного для мировой экономики следующего года, приняли дополнительные меры системного и крупномасштабного характера, чтобы избежать наиболее сложных последствий для российской экономики", - сказал Кудрин.

Он отметил, что к таким мерам относятся и снижение налогов, и в том числе, государственной кредитной поддержки, капитализация как предприятий, так и финансовых институтов.

РИА "Новости"