На межбанке доллар перевалил за 8 гривень - новый рекорд

В понедельник, 15 декабря, на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту в очередной раз обновили исторический максимум. Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,8250/7,9150, к 11:00 цены выросли - 7,9100/7,9850. К закрытию ценовые уровни достигли нового максимума - 8,2500/8,3300.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2750/0,2835, а к 11:00 цены поднялись до 0,2780/0,2860. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2865/0,2950. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,8130(+0,0627).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3430/32, а к 16:00 выросли до 1,3565/67. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5050/10,6355, к 11:00 цены ушли вверх до 10,6380/10,7490. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли нового рекордного уровня в 11,1870/11,3055.