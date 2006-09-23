Тарасюк встретился с министрами иностранных дел Ирана и Ирака

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК и его иранский коллега Манучехр МОТТАКИ отмечают положительную динамику сотрудничества между двумя государствами, а также соглашаются с необходимостью дальнейшей интенсификации двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической области, между Украиной и Ираном.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА, на встрече во время пребывания в Нью-Йорке Б.ТАРАСЮК сказал: ”Иран остается одним из основных торговых партнеров Украины на Ближнем Востоке”.

Министры также отметили рост уровня товарооборота между двумя государствами, который по итогам 2005 года увеличился в 1,34 раза по сравнению с 2004 годом и составлял свыше 595 млн. дол. США.

Б.ТАРАСЮК и М.МОТТАКИ также договорились о проведении заседания Совместной межправительственной украинско-иранской комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству до конца этого года.

Стороны также обсудили вопросы реализации совместных проектов в области самолето- и вагоностроения. „Украина рассматривает реализацию украинско-иранского проекта по выпуску самолета Ан-140 как поддержку нашим государством стремлений Ирана перестроить собственную авиационную отрасль”, - отметил Б.ТАРАСЮК.

Министры согласились рассмотреть возможность активизации двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, в частности, по транспортировке иранских энергоносителей в Украину.

В ходе встречи собеседники также договорились об активизации сотрудничества между Украиной и Ираном в области подготовки иранских гражданских специалистов с использованием учебной базы украинских высших учебных заведений.

Также 22 сентября Б.ТАРАСЮК встретился с министром иностранных дел Республики Ирак Хошияром ЗЕБРИ.

В начале встречи Б.ТАРАСЮК поздравил Х.ЗЕБРИ с завершением формирования законно избранного правительства государства и отметил, что Украина, подтверждая независимость, суверенитет и территориальную целостность Ирака, поддерживает иракское правительство в его действиях по восстановлению национального единства и мирного политического процесса в стране.

Министр иностранных дел Украины отметил, что наше государство готово оказывать Ираку необходимую помощь для стабилизации ситуации в сфере безопасности, восстановления инфраструктуры и экономики Ирака в рамках разработанного иракским правительством Плана примирения.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, возможные пути активизации украинско-иракского торгово-экономического сотрудничества и более широкого привлечения украинских компаний к процессу восстановления Ирака. Среди прочего, стороны обсудили вопрос налаживания поставок в Иран высококачественного оборудования украинского производства.

Б.ТАРАСЮК и Х.ЗЕБРИ обменялись мнениями о путях возможного сотрудничества в энергетической сфере. Стороны согласились, что подписание Соглашения о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли между Украиной и Ираком станет существенным стимулом для дальнейшего сотрудничества между нашими государствами.

В ходе переговоров стороны также договорились о проведении очередного раунда политических консультаций между министерствами иностранных дел Украины и Ирака до конца этого года.

Б.ТАРАСЮК приветствовал намерение Ирака открыть в ближайшее время Посольство Республики Ирак в Украине и пригласил своего коллегу осуществить визит в Киев по этому случаю. Приглашение было с благодарностью принято.