В УНИАН будут говорить «О нецелесообразности отмены экспортной пошлины на семена подсолнуха»

11:06, 15 декабря 2008
Общество
727 0

Сегодня в 15.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “О нецелесообразности отмены вывозной (экспортной) пошлины на семена подсолнуха”.

Участники: президент Всеукраинской общественной организации „Союз производителей пищевой промышленности Украины” Олег ЮХНОВСКИЙ, генеральный директор ассоциации „Укролияпром” Степан КАПШУК, председатель Совета ассоциации „Укролияпром” Вячеслав ПЕТРИЩЕВ.

Ул. Крещатик, 4, конференц-зал. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter