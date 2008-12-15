В УНИАН будут говорить «О нецелесообразности отмены экспортной пошлины на семена подсолнуха»

Сегодня в 15.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “О нецелесообразности отмены вывозной (экспортной) пошлины на семена подсолнуха”. Участники: президент Всеукраинской общественной организации „Союз производителей пищевой промышленности Украины” Олег ЮХНОВСКИЙ, генеральный директор ассоциации „Укролияпром” Степан КАПШУК, председатель Совета ассоциации „Укролияпром” Вячеслав ПЕТРИЩЕВ. Ул. Крещатик, 4, конференц-зал. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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