Ющенко поздравил евреев Украины с праздником Рош-а-Шана

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил евреев Украины с большим еврейским праздником Рош-а-Шана – новым 5767 годом.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, глава государства пожелал успехов, удачи и добра для всей еврейской общины, которая является неотъемлемой частью украинского народа. “Примите мои слова как свидетельство самого искреннего уважения к каждому из вас и к вашему неоценимому вкладу в жизнь Украины”, - говорится в поздравлении.

Как отметил Президент, “многовековая традиция собирает вместе ваши семьи. Она побуждает к осмыслению прошлого и размышлениям о будущем. Молитвы, вознесенные в эти дни, приносят в мир надежду и благословение”.

Как отметил глава государства, “в Рош-а-Шана решается судьба каждого человека на будущее. Пусть на вашем праздничном столе будет много яблок и меда – чтобы следующий год был сладким и добрым, чтобы в каждой семье, стране и мире царили мир и согласие”.

Справка УНИАН. Сегодня евреи всего мира празднуют свой Новый год – Рош-а-Шана. Это будет уже 5767 год от сотворения мира богом Яхве.

Рош-а-шана празднуется по правилам два дня, 1-го и 2-го числа месяца тишрей. Потом идут десять "дней трепета" – йамим нораим, а завершает все Судный день - Йом Кипур - день всепрощения и искупления.