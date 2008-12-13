В Мариуполе снизили цену на проезд в маршрутках

В городе Мариуполь Донецкой области для пассажиров снижена на 25 коп. цена проезда в маршрутных такси - до 1,5 грн.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил 12 декабря на коллегии в Донецкой облгосадминистрации Мариупольский городской председатель Юрий ХОТЛУБЕЙ.

По его словам, решением Мариупольского горисполкома «снижена стоимость проезда - если раньше верхняя планка стоимости проезда в городских маршрутках была 1 грн.75коп., то сейчас 1 грн. 50 коп.».

Он отметил, что данное решение исполкома действует с 8 декабря текущего года и направлено на смягчение социальной напряженности среди населения в связи с экономическим кризисом. Так, основные предприятия Мариуполя – меткомбинаты ММК им. Ильича и «Азовсталь» сегодня испытывают серьезные трудности с загрузкой производства, что сказывается на материальном положении большинства жителей города, работающих на этих предприятиях.