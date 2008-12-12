Курсы валют в киевских обменниках

Пункты обмена валют в центре Киева покупали доллар США в среднем по 7,60 грн., продавали – за 7,90 грн.

Коммерческие банки сегодня покупали доллар США в среднем по цене 7,60 грн., продавали – по 7,80 грн., евро банки покупали в среднем по 10 грн., продавали – по 10,40 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня были установлены следующие курсы гривни к доллару:

«ПриватБанк»: доллар США – 7,50/7,80 грн., евро – 9,80/10,20 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,40/7,85 грн., евро – 9,60/10,50 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,75/7,95 грн., евро – 10,00/10,30 грн.;

«Украгазбанк»: долар США – 7,60/7,85 грн., евро – 10,01/10,41 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США – 7,45/7,90 грн., евро – 9,80/10,60 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 7,60/7,75 грн., евро – 9,84/10,50 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,48/7,78 грн., евро – 9,8848/10,30 грн.

Курс НБУ на сегодня составляет: 1 доллар США - 7,48 грн., 1 евро - 9,89 грн.

Как сообщал УНИАН, в течение всей недели гривню снижали по отношению к доллару как Нацбанк, так и коммерческие банки.

В комбанках в понедельник, 8 декабря доллар покупали по 7,20-7,30 грн., продавали по 7,50-7,60 грн. Курс НБУ на этот день составлял 7,35 грн. за доллар.

Аналогично, в течение всей недели снижался курс гривни к евро - как официальный, так и коммерческий. В комбанках в понедельник, 8 декабря евро покупали по 9,00-9,10 грн., продавали по 9,30-9,50 грн., курс НБУ на этот день составлял 9,32 грн. за 1 евро.

Со 2 декабря 2008 г. Нацбанк постановлением №408 отменил ограничения на наличном валютном рынке.