Просроченная задолженность по кредитам растет

Объединение кредитных союзов отмечает увеличение сумм просроченной (более 30 дней) задолженности по выданным кредитам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила вице-президент Национальной ассоциации кредитных союзов Украины (НАКСУ) Людмила КРАВЧЕНКО.

Так, по ее информации, на конец октября общий кредитный портфель кредитных союзов, входящих в ассоциацию, составлял 1,5 млрд. грн., при этом сумма просроченной задолженности по кредитам – 100 млн. грн., что на 15% больше показателя на начало месяца.

Л.КРАВЧЕНКО сообщила, что в рост просроченной задолженности отмечается в КС с активами до 1 млн. грн. и более 10 млн. грн. В то же время наиболее стабильными являются КС с активами в 1–10 млн. грн. Если посмотреть в разрезе регионов, то больше пострадали КС, работающие в восточных и южных регионах, то есть в регионах, в которых находятся крупные промышленные предприятия и в которых проходят наиболее значительные сокращения работников. При этом стабильна ситуация в КС, которые находятся на западе Украины.

По словам председателя наблюдательного комитета НАКСУ Андрея АЗАРОВА, значительное увеличение сумм просроченной задолженности в октябре во многом объясняется резкими колебаниями курса национальной валюты.

Он также высказал мнение, что в январе может прийти новая волна неплатежей по кредитам, обусловленная продолжением увольнений.

Как сообщил президент объединения кредитных союзов “Программа защиты вкладов” Андрей ОЛЕНЧИК, основные риски исходят от заемщиков, работающих на крупных предприятиях и в малом бизнесе.