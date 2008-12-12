Для выпускников придумают еще один тест - на способность учиться в вузах

В перечне тестов, которые сдают выпускники школ в рамках независимого внешнего оценивания знаний, может появиться еще один - на способность обучаться в высших учебных заведениях, сообщает еженедельник «Комментарии».

Министерство образования и науки Украины создало рабочую группу, которая разработает задания теста, продумает механизмы его введения, информирует издание. Будет ли такой тест обязательным, по какой методике его будут проводить, какие задания придется решать, пока еще неизвестно.

По мнению экспертов Минобразования, новый тест поможет вузам эффективнее отбирать для себя будущих студентов, а также повысит так называемую прогностическую валидность уже существующей системы тестирования, когда в определении лучшего ученика (и абитуриента) используется механический подход - лучшим считают того, кто набрал большее количество баллов.

Как отмечают «Комментарии», нынешняя система внешнего тестирования вступает в противоречие с законом Украины «Об образовании», где сказано что отбор абитуриентов должен проводиться в соответствии со способностями выпускников, а не уровнем их знаний. Введение теста на способность к обучению дает возможность устранить это противоречие.

«В структуре существующих сейчас тестов есть так называемые открытые вопросы, ответы на которые позволяют увидеть умения и навыки учеников, а не только уровень их знаний. Но диапазон способностей выпускника они раскрывают недостаточно», - рассказал «Комментариям» Роман ШИЯН, директор Львовского областного института последипломного педагогического образования, эксперт по образовательной политике. «Тест на способность к обучению мог бы сориентировать ребенка к получению высшего образования в соответствии с его талантами, одаренностью, показал бы ему, в какой сфере перед ним раскрываются лучшие жизненные перспективы. Ведь если выпускника принимают в вуз, а учиться там у него не получается, это также фрустрация. Не потому, что ты хуже других, возможно, просто способен к чему-то другому?”, - рассуждает эксперт. Проблема в том, считает Р.ШИЯН, что введение теста на способность к обучению, дополняя систему внешнего тестирования, заодно осложняет ее. Ведь при такой смешанной системе непросто определить, какая из составляющих должна иметь больший удельный вес, - уровень знаний или способность к их получению, отмечает эксперт по образовательной политике.

Практика сдачи экзаменов на способность к обучению существует в ряде стран мира, в частности, в США, где поступающие в университеты должны пройти так называемый SAT Reasoning Test (дословно - тест на мыслительные способности). Считается, что SAT в комбинации со школьной системой оценивания знаний (GPA, grade point average) дает лучшее представление об успеваемости будущего студента.

Однако ряд университетов США, в основном гуманитарного направления, развернули кампанию за отмену обязательного статуса SAT. Они считают тест несправедливым, разрушающим самооценку абитуриента и подрывающим его стремление получать высшее образование.