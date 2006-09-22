Россия и Украина согласовали баланс газа до конца 2006 года

Россия и Украина практически согласовали баланс газа до конца 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня глава правительства России Михаил ФРАДКОВ журналистам в Москве после встречи со своим украинским коллегой Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Мы практически договорились о балансе газа до конца этого года. И сейчас продолжаем работу на три года, а возможно и на пять, хотелось бы и на больше», - сказал российский премьер.

Он добавил, что в этих договоренностях обсуждаются как формулы снабжений, так и формулы расчета цены.

«Это работа находится на завершающем этапе, который касается 2006 года», - добавил российский премьер.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ отметил, что практически с первых дней совместной работы с правительством России сторонам удалось обеспечить закачивание газа в подземные газовые хранилища и преодолеть то отставание, которое сложилось с начала года.

«Я убежден, что мы вообще снимем вопрос стабильного транзита газа в Европу», - сказал украинский премьер.

Что касается переговоров о снабжении газа на ближайшие 3-5 лет, то, по его словам, их планируется закончить в октябре.

Говоря о присутствии компании «РосУкрЭнерго», В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что сейчас правительство ведет все переговоры на уровне ОАО «Газпром». Что же касается оператора снабжений газа, то, по словам премьера, договоры, подписанные на 2006 год, сохраняются и будут выполняться до конца года.

Как сообщал УНИАН, RosUkrEnergo AG (зарегистрированный в Швейцарии) является эксклюзивным поставщиком российского и среднеазиатского природного газа в Украину с начала 2006 года. 50% акций компании принадлежит «Газпрому».

4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках газа в Украину, согласно которой Украина будет покупать газ по цене 95 долларов за 1 тысячу кубометров у компании «РосУкрЭнерго». В свою очередь «РосУкрЭнерго» покупает газ у «Газпрома» по цене 230 долларов за 1 тысячу кубометров.