СБУ задержала на линии разграничения боевика с паспортом "гражданина ДНР"

Об этом говорится в сообщении спецслужбы. Во время осмотра задержанного правоохранители обнаружили паспорт "гражданина ДНР".

Со слов боевика, он присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов в апреле 2014 года.

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В оккупированной Горловке он патрулировал город и с оружием проверял на незаконных блокпостах документы и автомобили местных жителей.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины разоблачила целую сеть агентов боевиков. Десятки людей месяцами системно сливали боевикам информацию о линию украинской обороны в Торецке.

В частности, пожилая женщина без всяких колебаний убивала украинских солдат. Днем она получала украинскую пенсию. Вечером точно наводила вражескую артиллерию на украинские позиции.