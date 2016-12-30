Журналисты рассказали, как правильно выбирать алкоголь (видео)
18:25, 30 декабря 2016Общество
653 0
В новогодние праздники врачи ожидают рост числа отравлений спиртным.
Как правильно выбирать алкоголь / 24tv.ua
В праздничные дни в Украине растет число жертв отравления алкоголем. В Новый год врачи ожидают "бума" интоксицированных. Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Киеве могут отменить запрет на продажу алкоголя ночью
Причины этому называют две. Во-первых, не все умеют пить в меру. Во-вторых, на торговых полках резко возрастает количество поддельных напитков. Спрос на дешевое и непроверенное растет пропорционально с ценами на официальный алкоголь. А спасти отравленных суррогатом крайне трудно.
Как правильно выбрать алкоголь: в предпраздничные дни в Украине возросло количество отравлений спиртным
Как известно, президентодобрил повышение акцизов на алкоголь и сигареты. Отныне акциз на спирт этиловый возрастет на 20%, на пиво на 12%, на слабоалкогольную продукцию - на 12%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter