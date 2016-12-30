Волонтеры записали трогательное поздравление бойцов АТО с Новым годом: "Все будет хорошо, очень-очень скоро" (видео)

Волонтеры фонда «Повернись живим» подготовили новогоднее видео с поздравлениями от бойцов АТО, которые несут службу в Донецкой и Луганской обл.

В трогательном ролике свои поздравления украинцам передали военные 137-го отдельного батальона береговой охраны, 81-й отдельной аэромобильной бригады, 72-й и 54-й отдельных механизированных бригад. Читайте такжеВ столице готовят две тонны "оливье" для бойцов на передовой (фото, видео) Съемки и монтаж осуществлен волонтерами фонда «Повернись живим». Отметим, что волонтеры фонда “Повернись живим" за 2,5 года работы собрали 101 млн грн для помощи украинским военным.

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