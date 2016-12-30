В новом поезде Киев – Перемышль обнаружили первых контрабандистов

13:40, 30 декабря 2016
Общество
2005 0

Контрабанду обнаружили польские таможенники на границе в Медике.

Контрабандисты пытались ввезти в Польшу сигареты / фото УНИАН

В недавно запущенном поезде сообщением Киев – Перемышль выявили первый случай контрабанды сигарет. Об этом сообщили в пресс-центре Таможенной службы Польши.

Отмечается, что польские таможенники в Медике обнаружили у двух пассажирок сигареты без польских акцизных марок.

Сообщается, что 35-летняя и 41-летняя украинки пытались провезти контрабанду, спрятав сигареты в верхней одежде и коробке из-под фруктового сока. В целом женщины пытались перевезти 156 пачек сигарет.

Читайте также"Укрзализныця" назвала стоимость билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

В отношении нарушителей открыли уголовное производство, также им могут аннулировать документы о малом приграничном движении, на основании которых они въезжали в Польшу.

Напомним, 23 декабря во Львове торжественно открыли новый железнодорожный маршрут фирменного скоростного поезда “Интерсити+” № 705/706 Киев-Львов-Перемышль (Польша).

Пограничный таможенный контроль осуществляется украинской стороной во время движения поезда.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #поезд#Польша#контрабанда#Интерсити