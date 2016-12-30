В новом поезде Киев – Перемышль обнаружили первых контрабандистов
Контрабанду обнаружили польские таможенники на границе в Медике.
В недавно запущенном поезде сообщением Киев – Перемышль выявили первый случай контрабанды сигарет. Об этом сообщили в пресс-центре Таможенной службы Польши.
Отмечается, что польские таможенники в Медике обнаружили у двух пассажирок сигареты без польских акцизных марок.
Сообщается, что 35-летняя и 41-летняя украинки пытались провезти контрабанду, спрятав сигареты в верхней одежде и коробке из-под фруктового сока. В целом женщины пытались перевезти 156 пачек сигарет.
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В отношении нарушителей открыли уголовное производство, также им могут аннулировать документы о малом приграничном движении, на основании которых они въезжали в Польшу.
Напомним, 23 декабря во Львове торжественно открыли новый железнодорожный маршрут фирменного скоростного поезда “Интерсити+” № 705/706 Киев-Львов-Перемышль (Польша).
Пограничный таможенный контроль осуществляется украинской стороной во время движения поезда.