В новом поезде Киев – Перемышль обнаружили первых контрабандистов

В недавно запущенном поезде сообщением Киев – Перемышль выявили первый случай контрабанды сигарет. Об этом сообщили в пресс-центре Таможенной службы Польши.

Отмечается, что польские таможенники в Медике обнаружили у двух пассажирок сигареты без польских акцизных марок.

Сообщается, что 35-летняя и 41-летняя украинки пытались провезти контрабанду, спрятав сигареты в верхней одежде и коробке из-под фруктового сока. В целом женщины пытались перевезти 156 пачек сигарет.

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В отношении нарушителей открыли уголовное производство, также им могут аннулировать документы о малом приграничном движении, на основании которых они въезжали в Польшу.

Напомним, 23 декабря во Львове торжественно открыли новый железнодорожный маршрут фирменного скоростного поезда “Интерсити+” № 705/706 Киев-Львов-Перемышль (Польша).

Пограничный таможенный контроль осуществляется украинской стороной во время движения поезда.