Телеканал UBR прекращает вещание
09:11, 29 декабря 2016Общество
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С 1 января 2017 года телеканал UBR прекращает вещание.
Телеканал UBR прекращает вещание / telekritika.ua
Об этом на своей странице в Facebook сообщил выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь.
"Під ялиночку - новиночка. Закрили UBR, сиротиночку", – написал он.
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Также Шинкарь добавил, что вещание прекращается с 1 января 2017 года.
"Да, полностью канал. С первого января 2017 в эфире просто "матрас", - уточнил выпускающий редактор.
Как сообщал УНИАН, руководство телеканала 1+1 заявило о попытке лишить телеканал лицензии.
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