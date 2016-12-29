Телеканал UBR прекращает вещание

Об этом на своей странице в Facebook сообщил выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь.

"Під ялиночку - новиночка. Закрили UBR, сиротиночку", – написал он.

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Также Шинкарь добавил, что вещание прекращается с 1 января 2017 года.

"Да, полностью канал. С первого января 2017 в эфире просто "матрас", - уточнил выпускающий редактор.

Как сообщал УНИАН, руководство телеканала 1+1 заявило о попытке лишить телеканал лицензии.