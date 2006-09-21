Гибель шахтеров в Донецке не поддается научному объяснению

Газодинамическое явление, которое произошло на шахте им. Засядько, является совершенно новым неописанным наукой.

Как передает корреспондент УНИАН, об это сегодня в Доброполье после совещания с руководителями угольных предприятий сообщил журналистам министр угольной промышленности Украины Сергей ТУЛУБ.

По его словам, около 2-х часов ночи 21 сентября экспертная комиссия обследовала аварийный участок на шахте и теперь моделирует физические и геомеханические процессы, которые произошли в момент выброса.

С.ТУЛУБ уточнил, что экспертная комиссия выдвинула несколько гипотез выброса, но после обсуждения не остановилась ни на одной. Эксперты снова опускались в шахту для нового обследования аварийного участка.

С.ТУЛУБ акцентировал, что эксперты сегодня не будут готовы дать окончательные выводы по причинам выброса.

«Явление, которое произошло, - оно не подпадает ни под одну классификацию газодинамических явлений, которые известны науке и описаны. Сегодня для нас это совершенно новое явление», - заключил С.ТУЛУБ.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября на шахте имени Засядько на глубине 1078 м произошли внезапные выбросы угольно-газовой смеси. 13 горняков погибли, около 60 шахтеров госпитализированы.