Известным ужгородским мини-скульптурам придали праздничный вид (фотогалерея)

Фото опубликованы в сообществе Це Україна в соцсети Facebook.

Ужгород известен своей коллекцией мини-скульптур, расположенных в разных частях города, преимущественно в центре города, на набережной, мосту через реку Уж.

Читайте такжеВ Днепре открыли главную новогоднюю елку (фото)

Сейчас в городе около 20 таких скульптур и все они так или иначе связаны с историей города.

К новогодним и рождественским праздникам скульптурам решили придать праздничный вид - их одели в костюмы Санта-Клауса и снабдили подарками.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы к праздникам представили новую иллюминацию.