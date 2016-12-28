Известным ужгородским мини-скульптурам придали праздничный вид (фотогалерея)

13:04, 28 декабря 2016
Общество
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Визитку Ужгорода - серию мини-скульптур - одели в костюмы Санта-Клауса и снабдили подарками.

Фото опубликованы в сообществе Це Україна в соцсети Facebook.

Ужгород известен своей коллекцией мини-скульптур, расположенных в разных частях города, преимущественно в центре города, на набережной, мосту через реку Уж.

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Сейчас в городе около 20 таких скульптур и все они так или иначе связаны с историей города.

К новогодним и рождественским праздникам скульптурам решили придать праздничный вид - их одели в костюмы Санта-Клауса и снабдили подарками.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы к праздникам представили новую иллюминацию.

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Теги: #фоторепортаж#Ужгород#скульптуры