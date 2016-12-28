В Раде предлагают гарантированно выплачивать стипендии не менее 50% успешных студентов

Проект закона № 5612, который предусматривает внесение изменений в статью 62 закона Украины «О высшем образовании», зарегистрирован народными депутатами из «Украинского объединения патриотов – УКРОП» – Ириной Констанкевич, Тарасом Батенко, Виталием Куприем, Александром Дубининым, Александром Шевченко, Валентином Дидычем и Виктором Шевченко. Авторы отмечают, что принятие документа сделает невозможным назначение стипендий Кабинетом Министров в ручном режиме.

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Согласно законопроекту, академические стипендии должны выплачиваться не менее 50% и не более 66% студентов каждого курса (кроме первого семестра первого года обучения) по каждой специальности, без учета лиц, которые получают социальные стипендии. Стипендиальный фонд высшего учебного заведения должен обеспечивать эти расходы.

«В настоящее время закон не устанавливает гарантированную долю студентов, которые имеют право на получение академической стипендии, не прописывает критерии успешности, по которым будут определять, сможет ли студент претендовать на выплаты. Выплаты будут осуществляться согласно финансовой возможности бюджета, то есть, в ручном режиме. Мы не хотим, чтобы значительная часть студентов потеряла стимул к качественному обучению, которым является академическая стипендия, поэтому вышли с этой законодательной инициативой», – пояснила Ирина Констанкевич.

В документе также указаны критерии получения академических стипендий: студенты государственных и коммунальных вузов, которые учатся на дневной форме на государственной или контрактной основе, по результатам экзаменов и зачетов должны иметь за семестр по каждому учебному предмету не менее 75 баллов по стобалльной шкале, или 4 балла по пятибалльной системе оценки, или оценку С по шкале European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).

Размер минимальной академической и социальной стипендий предлагается привязать к прожиточному минимуму: минимальная академическая стипендия для соискателей образовательных степеней высшего образования (бакалавр, магистр и прочее) не может быть меньше, чем 75% прожиточного минимума на месяц, а социальная стипендия – не меньше двух третей прожиточного минимума. Для тех, кто получает степень младшего бакалавра, академическая и социальная стипендии не могут быть меньше 50% прожиточного минимума.

В законопроекте также отмечается, что право на получение академических и социальных стипендий должны иметь и студенты, которые учатся на средства юридических и физических лиц.

Законопроект был подготовлен с учетом предложений рабочей группы Общественно-экспертного совета партии УКРОП по вопросам образования, который возглавляет народный депутат Ирина Констанкевич, и студенческого сообщества.