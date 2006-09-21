Ассоциация защиты прав граждан сегодня пикетировала Министерство транспорта и связи Украины с требованием к авиационным властям Украины – Госавиаслужбе - решить проблему с авиакомпанией «Днеправиа», которой с марта текущего года запрещено осуществлять полеты в Германию.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие 55 представителей ассоциации, которые развернули перед зданием министерства плакаты: «Почему в Германию не летает «Днеправиа»?», «Защитите украинскую авиацию», «Почему Госавиаслужба не защищает национальные интересы?». Участники акции под сопровождение украинской песни «Чому я не сокіл, чому не літаю» запустили в воздух десятки желто-голубых бумажных самолетов.

Как отметил в комментарии журналистам глава Ассоциации защиты прав граждан Украины Владимир ЛЕСИК, от Госавиаслужбы требуется сделать какие-либо шаги по решению проблемы, поскольку в августе Посольство Германии в Украине заявило, что немецкие авиационные власти готовы сесть за стол переговоров. Однако, по словам В.ЛЕСИКА, Госавиаслужба с июня т.г. не может определиться с датой переговоров.

Кроме того, сообщил он, ассоциация имеет претензии к МИДу, которому 18 августа было направлено официальное обращение с просьбой вмешаться в ситуацию и инициировать «круглый стол» по ее решению, однако до сих пор от МИДа не поступило письменного ответа, хотя, по законодательству, он должен был поступить в течение месяца. «Мы все еще надеемся на то, что ответ поступит», - отметил В.ЛЕСИК, добавив, что Ассоциация не исключает возможности обращения в суд, если ответа не будет.

Он сообщил, что Ассоциация также занимается сбором подписей граждан в защиту украинской авиации, которые намерена направить премьер-министру Украины, а также не исключил обращения к Президенту Украины. «Ведь заложники конфликта - люди, и для того, чтобы улететь в Германию, им нужно прилететь сначала в Киев», - заявил В.ЛЕСИК.

После получасового пикетирования к участникам вышел Директор департамента авиационных перевозок и лицензирования Госавиаслужбы Сергей КОРШУК. По его словам, со времени начала конфликта Госавиаслужба неоднократно пыталась решить проблему, однако с начала лета 2006 г., когда функции Госавислужбы и Укравиатранса были разделены постановлениями Кабмина и утверждены Президентом, она не имеет таких полномочий. «Пока нет возможности проведения таких переговоров с немецкими властями, потому что не решен вопрос полномочий Госавиаслужбы. Постановлениями №708 и №709 Кабмина ограничены полномочия Госавиаслужбы, то есть по состоянию на сегодня служба не имеет полномочий на проведение переговоров не только с авиационными властями Германии, но и другими авиационными властями, сообщил он. При этом С.КОРШУК высказал мнение, что в скором времени вопрос о полномочиях будет решен и Госавиаслужба сможет приступить к решению проблемы полетов «Днеправиа» в Германию. «Межправительственное соглашение (по авиаперелетам между Германией и Украиной - УНИАН) предусматривает судебное разбирательство в случае несогласования тех или иных моментов между авиационными властями. Как только будут восстановлены все функции Госавиаслужбы в полном объеме, мы либо проведем еще раз переговоры, либо сразу будет обращаться в судебные инстанции для решения этих вопросов», - заявил С.КОРШУК.

В связи с этим В.ЛЕСИК отметил, что теперь у ассоциации остаются претензии только к немецкой стороне, запретившей полеты украинской компании в Германию.

Как сообщал УНИАН, Авиакомпания Lufthansa начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Франкфурт-Днепропетровск с 30 октября 2005 года. Днепропетровск стал третьим в Украине, после Киева и Донецка, аэропортом, принимающим самолеты авиакомпании. Однако вскоре полеты прекратились, поскольку аэропорт Днепропетровска по техническим причинам не мог предоставить слоты, которые запрашивала «Люфтганза», а на другое время прилета и вылета авиакомпания не соглашалась. В то же время, департамент авиации ФРГ 8 марта 2006 г. запретил полеты «Днеправиа» в Германию, отменены были два рейса в Берлин и Франкфурт. Переговоры авиационных властей обеих странв апреле 2006 г. результатов не принесли. Украина также запретила полеты «Люфтганзы» в Днепропетровск. Таким образом, прямого сообщения с Германией у Днепропетровска нет.

В августе т.г. ряд общественных организаций заявляли о монополизации «Люфтганзой» авиаперелетов из Германии в Днепропетровск и просили украинские власти вмешаться в сложившуюся ситуацию. В связи с этим, в августе Ассоциация защиты прав граждан пикетировала офис «Люфтганзы» и посольство Германии в защиту интересов украинской авиации. По мнению представителей общественности «Люфтганза» осознанно пытается монополизировать данный маршрут.