В Днепропетровской области 11-летний мальчик поджег себя ради популярности в интернете

В поселке Авангард Криворожского района Днепропетровской области 11-летний мальчик поджег себя ради популярности в Интернете.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в области, мальчик, беря пример с популярного видеоролика в Интернете у блогера, решил последовать его примеру.

26 декабря ребенок облил себя горючим веществом и подожог.

"К сожалению, все закончилось трагически - 11-летний школьник в тяжелом состоянии, с 60% ожогов тела, госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении.

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Как установили сотрудники полиции, трое подростков 11 и 15 лет, после просмотра экстремальных видео, которые набрали большое количество просмотров в Интернете, решили повторить их. Один из мальчиков облился горючим веществом и поджег себя, другие два товарища снимали все это на видео.

По данному факту внесено сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст.166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Родителям пострадавшего парня может грозить наказание в виде ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.