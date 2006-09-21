Социалисты сторговались с Азаровым

Фракция Социалистической партии Украины договорилась с Председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и первым вице-премьером Николаем АЗАРОВЫМ о поддержке проекта государственного бюджета-2007 в обмен на создание рабочей группы с участием социалистов по его проработке.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам член фракции СПУ Евгений ФИЛИНДАШ сообщил, что только что состоялось заседание фракции с участием Председателя ВР А.МОРОЗА и Н.АЗАРОВА, на котором обсуждалась возможность поддержки сегодня социалистами проекта бюджета.

По словам Е.ФИЛИНДАША, стороны договорились, что социалисты будут привлечены к бюджетному процессу и, в частности, будут работать в рабочей группе, которая будет готовить документ на первое чтение.

«Поэтому еще одно решение фракция сейчас приняла: при условии создания рабочей группы совместно с правительством и представителей СПУ мы готовы принять к рассмотрению этот бюджет, но не принять пока его в первом чтении», - сказал Е.ФИЛИНДАШ.

Как известно, в соответствии с Бюджетным кодексом, ВР после презентации бюджета принимает документ к рассмотрению или возвращает на доработку.