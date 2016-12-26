Бюджет Минобороны на 2017 год значительно увеличился по сравнению с 2016 годом - Полторак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак сегодня, 26 декабря, на брифинге в Харькове.

По его словам, бюджет министерства на следующий год значительно увеличился по сравнению с 2016 годом.

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"Те деньги, которые мы получили, они достаточны, чтобы поддержать уровень и двигаться вперед. Я имею в виду 64 млрд грн, плюс 4 млрд государственных гарантий. Мы имеем столько денег, сколько страна сегодня может дать армии", - сказал Полторак.

В то же время он подчеркнул, что для обеспечения реформирования оборонной составляющей Украине параллельно необходимо реформировать экономику государства.

"Конечно, много денег никогда не бывает, однако, нам надо вкладывать максимально возможное количество финансового ресурса, чтобы построить и провести реформирование Минобороны Украины", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в ночь на 21 декабря приняла в целом подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% и заложенным ростом экономики также в 3%. Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, расходы - в сумме 790,4млрд грн. Предельный уровень дефицита — 77,5 млрд грн.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, комментируя принятый бюджет, отметил: «На оборону страны было увеличено финансирование на 5,9 млрд. И вместе общая цифра на сектор безопасности выросла и остаточно составляет сегодня в бюджете почти 133 млрд гривен".