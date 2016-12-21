Госбюджет-2017: за некоторые положения может взяться ГПУ
Генеральная прокуратура Украины проанализирует некоторые положения государственного бюджета на следующий год, который сегодня приняла Верховная Рада.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил сегодня в комментарии журналистам в Киеве.
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"К сожалению, есть ряд вызовов, которым должна заниматься прокуратура, в том что было вчера проголосовано. Будет подписан закон, проанализируем, сконцентрируем внимание на нескольких спорных моментах, о которых уже говорят обозреватели. Уточнять не буду, потому что прокуратура должна делать без предупреждения", - сказал Луценко.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в ночь на 21 декабря приняла подготовленный правительством государственный бюджет на 2017 год с дефицитом в 3% и прогнозируемым ростом экономики на уровне 3% ВВП. Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, расходы - 790,4 млрд грн.