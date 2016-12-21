Госбюджет-2017: за некоторые положения может взяться ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил сегодня в комментарии журналистам в Киеве.

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"К сожалению, есть ряд вызовов, которым должна заниматься прокуратура, в том что было вчера проголосовано. Будет подписан закон, проанализируем, сконцентрируем внимание на нескольких спорных моментах, о которых уже говорят обозреватели. Уточнять не буду, потому что прокуратура должна делать без предупреждения", - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в ночь на 21 декабря приняла подготовленный правительством государственный бюджет на 2017 год с дефицитом в 3% и прогнозируемым ростом экономики на уровне 3% ВВП. Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, расходы - 790,4 млрд грн.