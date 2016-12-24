Минобороны отчиталось об использовании бюджетных средств в 2016 году

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что по состоянию на 24 декабря 2016 года Министерством обороны Украины выполнены на 100% обязательства и использовано свыше 95% средств государственного бюджета, которые были выделены на материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил Украины.

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«Использование средств идет планово согласно заключенным контрактам и в зависимости от поставки продукции», – подчеркивается в заявлении МОУ.

«На сегодняшний день остаются неиспользованными 1,3 млрд. гривен, которые поступили в Министерство обороны Украины в середине декабря текущего года. Согласно составленному графику, указанный финансовый ресурс будет реализован до конца 2016 года в полном объеме», – добавили в Минобороны.