"Игры героев": в Киеве пройдут соревнования по кроссфиту среди бойцов АТО

Об этом сообщили руководители проекта "Игры героев".

В турнире примут участие около 50 спортсменов из разных областей Украины. Это ветераны и инвалиды АТО, а также гражданские лица с инвалидностью.

Предыдущие этапы соревнований уже прошли в Киеве, Харькове, Днепре, Николаеве и Львове.

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"Игры героев" - это всеукраинские кроссфит-соревнования для раненых воинов АТО и людей с инвалидностью. Главная цель игр – психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация наших героев, социальная адаптация людей с инвалидностью, внедрение и распространение спортивного движения среди молодежи, малозащищенных и социально уязвимых слоев населения.

Участники соревнований стремятся своим примером показать другим людям с инвалидностью, что им под силу вернуться к полноценной жизни.