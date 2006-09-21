Сегодня православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

Cегодня православные христиане отмечают большой христианский праздник - Рождество Пресвятой Богородицы.

В народе его еще называют Пречистой.

По Библии, Дева Мария родилась в Назарете у пожилых родителей, которые мечтали о ребенке, однако не могли его родить, пока не пообещали отдать ребенка на служение Богу. С тех пор Пречистая считается традиционно женским праздником, когда женщину надлежит чествовать как продолжательницу рода. Будущие матери в этот день просят Богородицу о здоровье и счастье для своих детей, молодые ждут в гости родню. А незамужние девушки собирают приворотное зелье.

Первые упоминания о праздновании Рождества Богородицы относятся ко второй половине V века. Приблизительно в это же время праздник был включен в церковный календарь.