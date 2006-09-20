В Праге поставят фрактальный памятник Фрейду (фото)

В столице Чехии будет установлен памятник Зигмунду Фрейду, передает "Радио Прага".

Скульптуру создает скульптор Михал Габриэл. Памятник создателю психоанализа появится на Козьей площадке неподалеку от Староместской площади в самом центре Старого города.

Торжественное открытие памятника запланировано на май 2007 года, к 151-й годовщине со дня рождения Фрейда.

Скульптура изображает ученого сидящим за столом в форме Староместской площади, на столе у него стоит такая же композиция, на которой изображена такая же композиция, на которой... и так далее. Скульптор отметил, что его вдохновили фотографии Фрейда, работающего за письменным столом, на котором стояли старинные статуэтки.

Лента.ру

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