Прокуратура расследует факт нанесения государству убытков пограничниками в 1,1 миллионов гривень

Прокуратура начала производство по факту неправомерного завышения стоимости военной техники предприятием при выполнении оборонного заказа для пограничников.

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Установлено, что служебные лица Херсонского пограничного отряда в августе 2014 года без замечаний приняли и поставили на бухгалтерский учет военную технику (БТР), стоимость которого была искусственно завышена должностными лицами Николаевского бронетанкового завода, включая расходы, которых фактически при выполнении договора не было.

В результате совершения преступления государству нанесен ущерб на сумму свыше 1,1 млн грн.

Начато досудебное расследование.