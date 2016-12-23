Прокуратура расследует факт нанесения государству убытков пограничниками в 1,1 миллионов гривень

01:03, 23 декабря 2016
Общество
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Военная прокуратура Херсонского гарнизона Южного региона Украины внесла в Единый реестр досудебного расследования сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к воинской службе) Уголовного кодекса Украины.

atn.ua

Прокуратура начала производство по факту неправомерного завышения стоимости военной техники предприятием при выполнении оборонного заказа для пограничников.

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Установлено, что служебные лица Херсонского пограничного отряда в августе 2014 года без замечаний приняли и поставили на бухгалтерский учет военную технику (БТР), стоимость которого была искусственно завышена должностными лицами Николаевского бронетанкового завода, включая расходы, которых фактически при выполнении договора не было.

В результате совершения преступления государству нанесен ущерб на сумму свыше 1,1 млн грн.

Начато досудебное расследование.

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