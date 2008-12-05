Меньше половины выпускников школ хотят жить в Украине (опрос)

Почти половина выпускников школ в будущем хотят остаться жить в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” и Всеукраинской ассоциацией преподавателей истории и общественных дисциплин “Нова доба”. Результаты опроса были представлены сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Так, на вопрос “Если бы ты имел возможность выбирать, где жить в будущем, то где согласился бы жить?”, 44,9% выпускников общеобразовательных школ ответили, что в Украине, 18,2% - в странах Западной Европы, 12,3% - в США, 10% - в России, 2,4% - где угодно за рубежом, включая Азию и Африку, 2% - в странах Восточной Европы, 1,4% - в Северной Америке, 8,7% не смогли ответить.

Опрос проводился на протяжении октября-ноября в 43 учебных заведениях, всего было опрошено 1349 выпускников общеобразовательных школ. Погрешность выборки составляет приблизительно 3,2%.