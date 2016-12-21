В Польше взялись за изменения трудоустройства иностранцев, особое внимание уделили украинцам - СМИ

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на министерство семьи, труда и социальной политики Польши.

Ведомство работает над изменениями правил, касающихся сезонного труда иностранцев, в частности, украинцев, которые заполняют пробел на польском рынке труда, сказал вице-министр семьи, труда и социальной политики Польши Станислав Швед.

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"К сожалению, мы получаем информацию, что с польской стороны открываются фирмы ради того, чтобы выдать иностранцу заявление о намерении трудоустройства и чтобы гражданам Украины легче было получить визу. Но это не означает, что такой человек устраивается у нас на работу, бывает, что он работает в теневой зоне или едет дальше. Поэтому мы должны найти такие решения, чтобы те могли у нас работать, и чтобы работали в достойных условиях", - сказал он.

Правительство планирует также облегчить правила, в частности для квалифицированных работников из-за рубежа, в том и с Украины, чтобы поощрить их поселиться в Польше на постоянной основе.

Планируемые изменения правил трудоустройства иностранцев в сезонных работах вступят в силу не ранее 1 апреля 2017 года. Те изменения, которые касаются заявлений о намерении трудоустройства иностранцев, станут обязательными не раньше начала 2018 года.

По данным польского министерства семьи и труда, по состоянию на ноябрь в польских центрах труда зарегистрировано 1 миллион 13 тысяч заявлений о намерении трудоустройства иностранцев. 96% этих заявлений касалось граждан Украины.