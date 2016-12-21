Bloomberg: Польские популисты столкнулись с проблемами

Об этом говорится в редакционной статье "Польские популисты столкнулись с проблемами", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Немного менее популярная, чем ранее, ПиС по-прежнему пользуется большой поддержкой, в основном благодаря устойчивому экономическому росту страны. Но его деспотичные методы стали причиной акций протеста, в том числе официальных заявлений со стороны Европейского Союза. Вскоре они могут повлечь за собой и экономические санкции. Правительству Польши необходимо пересмотреть свои методы.

ПиС тратит слишком много сил на консолидацию власти и слишком мало на укрепление экономических перспектив Польши. Она ужесточила контроль над СМИ – уволив руководителей и более 100 журналистов на общественных телерадиокомпаниях страны, и подорвав авторитет регулятора. Она поставила друга партии на пост главы разведывательной службы, взяла прокуратуру под политический контроль, и заменила десятки руководителей в государственных компаниях. Когда партия попыталась сократить полномочия конституционного суда страны, Европейская комиссия начала расследование, которое может привести к санкциям. (Напряженность неизбежно возрастет, поскольку в понедельник главный судья суда завершил свой девятилетний срок, теперь кандидата на эту должность назначит президент Анджей Дуда, которого поддерживает ПиС).

На прошлой неделе депутаты от оппозиции заблокировали голосование по бюджету на 2017 год в знак протеста против планов по ограничению доступа СМИ в парламент. В ответ на это, правящая партия перенесла голосование из основного зала, чтобы СМИ не могли его снимать. Протестующие заблокировали выходы из парламента и требовали нового голосования, что привело к столкновениям с полицией. Немного отступив, правительство приостановило планы по ограничению доступа СМИ. Но это вряд ли успокоит все более громких критиков ПиС.

До сих пор финансовые рынки не реагировали на эти события. Инвесторы привыкли к устойчивому росту Польши. Кроме того, они знают, что Польша рассчитывает на помощь от ЕС, и ожидают, что Европа будет держать правительство в узде.

Возможно, это слишком спокойный подход. В этом году злотый потерял в цене, S&P Global Ratings понизили кредитный рейтинг Польши в январе прошлого года. Инвестиции снижаются. В то же время, остро нуждаются в решении долгосрочные проблемы – в том числе, низкая производительность и слишком жесткий рынок труда. Правительство предоставило семьям денежные выплаты, ввело новый минимальный размер оплаты труда и дало много других обещаний. Но нет никакого продвижения в структурных реформах, в которых нуждается Польша, если хочет догнать Западную Европу. Современная инфраструктура и реструктуризация глубоко неэффективной и загрязняющей окружающую среду угольной промышленности страны занимает первое место в этом списке.

ПиС наверняка переживет эту первую волну протеста. Пока ее противники не слишком сильны. Но партия не должна принимать как должное ни свою популярность, ни продолжающийся рост экономики. Ее нынешний курс ставит под угрозу и то, и другое.