На следующей неделе семьи пленных должны получить от государства 8 миллионов гривень – Геращенко

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

«Пользуясь присутствием в бюджетную ночь в ВР всего состава правительства, обсудила с премьер-министром и министром обороны ситуацию с выплатами семьям заложников-военных. Владимир Гройсман заверил, что уже подписал все соответствующие нормативные акты, а Степан Полторак проинформировал, что МО направило на эти выплаты 8 млн грн», - отметила она.

По данным первого вице-спикера, на следующей неделе воинские части и подразделения, в которых состоят на учете пленные, должны осуществить соответствующие перерасчеты и выплаты семьям.

«Мы отслеживаем эту ситуацию и проверим, получили ли семьи все выплаты», - заверила Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, 6 сентября Верховная Рада приняла изменения в статью 9 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (об обеспечении равенства прав военнослужащих на денежное обеспечение).

Законом установлено, что за военнослужащими, захваченными в плен или заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или безвестно отсутствующими, сохраняются выплаты в размере должностного оклада по последнему месту службы, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, другие ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия постоянного характера и другие виды денежного обеспечения с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения.

Семьям указанных военнослужащих ежемесячно выплачивается денежное обеспечение, в том числе дополнительные и другие виды денежного довольствия, в порядке и в размерах, устанавливаемых Кабинетом министров.

По последним данным СБУ, в заложниках у боевиков на Донбассе остаются более 100 человек, пропавшими без вести считаются 495.