Пинзеник придумал, как разрулить кредитный кризис

Министерство финансов Украины инициирует предоставление заемщикам права, при согласии банка, погашать валютные кредиты гривней.

Как говорится в сообщении Минфина, обнародованном в пятницу, такое предложение содержится в официальном обращении министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА к Национальному банку Украины.

В.ПИНЗЕНИК предлагает внести в нормативные акты НБУ изменения, которые дадут возможность банкам предоставлять право заемщикам, при согласии банков, погашать валютные кредиты (или их часть) и проценты по этим кредитам в национальной валюте (по официальному курсу НБУ на момент погашения).

Министр также предлагает отстрочить погашение кредитов и снижать кредитные ставки, при условии немедленного погашения заемщиком части займа (как в гривне, так и в валюте).

В.ПИНЗЕНИК также предлагает вариант, когда, по обоюдному согласию сторон, часть валютного кредита заемщик погашает досрочно и немедленно, остальная часть кредита переводится в гривню по курсу, который действовал на момент получения займа (но не ниже него). Или погашается только тело кредита в валюте (без уплаты процентов).

«Возможны и другие варианты компромиссов, которые устраивают обоих партнеров (банк-заемщик)», - считает министр финансов.

С тем, чтобы минимизировать потери банков от таких операций, Минфин предлагает относить указанные потери сначала на уменьшение резервов, а затем - на уменьшение капитала банка. При этом отмечается, что для отнесения потерь на валовые расходы, необходимо изменить налоговое законодательство.

При этом для банков, которые будут осуществлять такого рода операции, предлагается снижать норматив адекватности капитала.

«Предоставление банкам возможности таких действий существенно уменьшит уязвимость банковского сектора и потребность в средствах для рекапитализации банков Украины, а также позволит значительную часть кредитов, которые сегодня на 100 процентов считаются такими, которые могут быть не возвращены, переводить в режим стандартных», - считает министр.