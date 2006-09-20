RosUkrEnergo считает Тимошенко непоследовательной
Комментарий заявления лидера БЮТ
RosUkrEnergo считает непоследовательной позицию Блока Юлии Тимошенко (БЮТ), который требует прекратить деятельность компании, сообщил РИА «Новости» представитель RosUkrEnergo.
"Подобная позиция является крайне непоследовательной", - заявил собеседник агентства, комментируя заявление БЮТ о необходимости прекращения деятельности RosUkrEnergo.
"Поставки газа для Украины компания RosUkrEnergo осуществляла и в то время, когда госпожа ТИМОШЕНКО занимала пост председателя правительства, при этом деятельность компании с ее стороны не вызывала нареканий. Требования о замене RosUkrEnergo появились только после перехода госпожи ТИМОШЕНКО в оппозицию", - подчеркивает он. (УНИАН: Ю.ТИМОШЕНКО возглавляла Кабинет Министров Украины с февраля по сентябрь 2005 года. Соглашение НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно поставок российского газа в Украину при посредничестве RosUkrEnergo было подписано 4 января 2006 года, когда правительство Украины возглавлял Юрий ЕХАНУРОВ. С января 2006 года БЮТ выступал против участия RosUkrEnergo в поставке газа в Украину.)
Представитель компании отметил, что Украина в результате деятельности RosUkrEnergo получает дешевый газ для внутреннего потребления, а также рыночную цену за услуги по транзиту российского газа в Европу.
"Создание и дальнейшая работа компании RosUkrEnergo с участием «Газпрома» позволяет украинской экономике постепенно подготовиться к переходу на рыночные цены на энергоносители", - считают в компании.
Ранее БЮТ потребовал от правительства Виктора ЯНУКОВИЧА отменить необоснованное повышение тарифов на газ для населения и бюджетных учреждений и прекратить деятельность на газовом рынке страны "непрозрачной компании" RosUkrEnergo.
Ю.ТИМОШЕНКО считает необходимым вернуться к выполнению прямых межправительственных соглашений, касающихся поставок газа между Украиной и Туркменией, РФ, Казахстаном и Узбекистаном.
RosUkrEnergo AG (зарегистрирован в Швейцарии) является эксклюзивным поставщиком российского и среднеазиатского природного газа в Украину с начала 2006 года. 50% акций компании принадлежит «Газпрому».