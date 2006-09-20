RosUkrEnergo считает Тимошенко непоследовательной

RosUkrEnergo считает непоследовательной позицию Блока Юлии Тимошенко (БЮТ), который требует прекратить деятельность компании, сообщил РИА «Новости» представитель RosUkrEnergo.

"Подобная позиция является крайне непоследовательной", - заявил собеседник агентства, комментируя заявление БЮТ о необходимости прекращения деятельности RosUkrEnergo.

"Поставки газа для Украины компания RosUkrEnergo осуществляла и в то время, когда госпожа ТИМОШЕНКО занимала пост председателя правительства, при этом деятельность компании с ее стороны не вызывала нареканий. Требования о замене RosUkrEnergo появились только после перехода госпожи ТИМОШЕНКО в оппозицию", - подчеркивает он. (УНИАН: Ю.ТИМОШЕНКО возглавляла Кабинет Министров Украины с февраля по сентябрь 2005 года. Соглашение НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно поставок российского газа в Украину при посредничестве RosUkrEnergo было подписано 4 января 2006 года, когда правительство Украины возглавлял Юрий ЕХАНУРОВ. С января 2006 года БЮТ выступал против участия RosUkrEnergo в поставке газа в Украину.)

Представитель компании отметил, что Украина в результате деятельности RosUkrEnergo получает дешевый газ для внутреннего потребления, а также рыночную цену за услуги по транзиту российского газа в Европу.

"Создание и дальнейшая работа компании RosUkrEnergo с участием «Газпрома» позволяет украинской экономике постепенно подготовиться к переходу на рыночные цены на энергоносители", - считают в компании.

Ранее БЮТ потребовал от правительства Виктора ЯНУКОВИЧА отменить необоснованное повышение тарифов на газ для населения и бюджетных учреждений и прекратить деятельность на газовом рынке страны "непрозрачной компании" RosUkrEnergo.

Ю.ТИМОШЕНКО считает необходимым вернуться к выполнению прямых межправительственных соглашений, касающихся поставок газа между Украиной и Туркменией, РФ, Казахстаном и Узбекистаном.

RosUkrEnergo AG (зарегистрирован в Швейцарии) является эксклюзивным поставщиком российского и среднеазиатского природного газа в Украину с начала 2006 года. 50% акций компании принадлежит «Газпрому».