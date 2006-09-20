Среди бела дня бывший зэк похитил 11-летнего мальчика

Сотрудники управлений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел в Днепропетровской области задержали в областном центре 28-летнего местного жителя, который похитил с целью получения выкупа 11-летнего мальчика.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, мальчик был похищен злоумышленником с применением силы среди бела дня на жилищном массиве “Тополя”. Затем злоумышленник по телефону начал требовать у родителей большую сумму валюты за освобождение ребенка, угрожая убить ребенка, если не получит денег.

Часть выкупа родители оставили в обусловленном месте и мальчик был освобожден.

Похитителем оказался безработный, ранее судимый мужчина. По факту незаконного лишения свободы человека, захвата заложника, ограбления и вымогания Бабушкинский райотдел внутренних дел Днепропетровска возбудил уголовное дело по ст.ст. 146, 147, 186, 189 Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по данным статьям – 15 лет заключения.