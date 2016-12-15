В центре Одессы установили большую новогоднюю елку

Об этом сообщает местное издание «Волнорез».

Новогоднюю елку в Одессе собрали из металлического каркаса и искусственной хвои из итальянского сырья. Высота елки с верхушкой составляет 20 метров, ширина - 9 метров.

Торжественное открытие елки и праздничные мероприятия, посвященные Дню Святого Николая, состоится 19 декабря в 16:00 на Думской площади.

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В преддверии новогодних праздников коммунальные службы Одессы украшают город светодиодной иллюминацией.

Традиционно на Думской площади, возле мэрии, рядом с главной елкой города, установлен «Сказочный городок».

Теперь оно состоит из 46 персонажей.

Как сообщал УНИАН, в селе Осычки Савранского района Одесской области завершаются приготовления к открытию резиденции Святого Николая.